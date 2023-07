Ma le piazze devono vivere per tutti

di Riccardo

Tarantoli*

La movida fiorentina segna il passo nel centro storico. Proprio così. Con la stagione calda, incandescente in queste ore se guardiamo al meteo, il centro continua a svuotarsi in un’emorragia di presenze senza soluzione di continuità. Parlo evidentemente di vita notturna perché il giorno, piaccia o meno, le colonne di turisti in ciabatte che sciamano per le piazze sono in forte tenuta. Ma la notte no, come avrebbe detto Renzo Arbore. Perché? Perché appare evidente che con il caldo gran parte dei richiamo migri verso i lungarni con le proposte di varia natura e una miglior disponibilità di parcheggi. Ma è una variante stagionale che difficilmente interessa i turisti e gli stranieri. Firenze perde appeal, bisognerà pure che qualcuno inizi a dirlo.

Il centro si svuota e la città più che dormitorio diventa mortorio. Da anni il dibattito sul diritto al riposo e il diritto al divertimento è fermo a singoli episodi. Certo con questo caldo dormire a finestre aperte è per molti la soluzione. Ma una città che voglia definirsi internazionale non può cancellare un terzo della propria quotidianità. La politica della Ztl notturna è da rivedere, essendo ormai anacronistica. I gestori dal canto loro devono essere sempre propositivi e cercare di offrire soluzioni che vadano incontro alle esigenze del pubblico. Ma il successo oggi si misura in termini di partecipazione e non solo di qualità della proposta. E meno luci abbiamo nelle piazze, più microcriminalità avanza. Lo dicono gli interventi delle forze dell’ordine. Per

fortuna non ci sono episodi clamorosi (a proposito, un messaggio di solidarietà e di speranza per la vicenda di Kata). Questo per dire che i problemi non vanno in ferie. Ma chi opera come pubblico esercizio deve essere messo in condizione di poter lavorare ad armi pari con una concorrenza che, se non da circoli privati (che hanno regimi differenti, spesso senza regole) rischia di snaturare le piazze. Come sempre, non esiste la bacchetta magica. Ma neppure la soluzione della chiusura serale degli accessi al centro storico sembra oggi la risposta più adeguata.

*Presidente

di Silb Confcommercio