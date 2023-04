Ma le discariche non si fermano

Il sistema di raccolta è sì innovativo, ma mancano controlli adeguati per la lotta alle discariche. Se cala la Tari è anche per la capillarità del sistema di raccolta organizzato in città. A gennaio per esempio è cambiata lla raccolta a San Giusto e alle Bagnese: introdotta la chiusura con chiavetta dei cassonetti di carta e cartone, organico e imballaggi in plasticatetrapakalluminiopolistirolo. Il progetto ha visto coinvolte 4.300 utenze, domestiche e non domestiche. E ha portato al conferimento "controllato" di tutte le tipologie di rifiuti, eccetto il vetro, che è rimasto a campana stradale aperta. Il problema restano ancora le discariche in collina.