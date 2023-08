Ma la vera sfida per la sicurezza segua altre vie

Emanuele Baldi

I fiorentini hanno tolto il piede dall’acceleratore. Per buonsenso ci viene da sperare, per fermare l’emorragia dei portafogli dissanguati dai nuovi velocar ci viene maliziosamente da sospettare. Che dire? Ben venga ogni decelerazione visto che la sicurezza ci sta a cuore. Ciò detto chiediamo uno sforzo in più alle istituzioni, lavorare al massimo per proteggere i pedoni – anziani e bambini in primis – anche in centro e nei rioni. Giusto rallentare sui vialoni, ma i rischi più grossi sono proprio nel cuore della città dove troppi balordi credono di essere a Maranello. Quindi ora dossi, controlli e sanzioni anche vicino a scuole e negozi. Così che nessuno sospetti più che il Comune voglia solo far cassa altrove.