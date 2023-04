Ma il cartellone resiste e riparte dal territorio

di Chiara Caselli

Il Festival del Maggio riparte dal territorio, dai suoi abitanti, dalla collaborazione con le più prestigiose istituzioni musicali cittadine. Il commissario straordinario Onofrio Cutaia sottolinea il rinnovato legame e rassicura il pubblico: "Non è necessario – spiega - avere molte risorse finanziarie per realizzare grandi progetti. Ho la grande fortuna di poter contare su una squadra eccellente costituita dai capi reparto, dai tecnici, da tutto il personale del Maggio".

Oltre ad annunciare la riduzione del prezzo dei biglietti (da 180 euro a 110 i più cari, da 50 a 35 i più economici), Cutaia è al lavoro per tessere, riallacciare o intensificare rapporti con l’Ort, la Scuola di Fiesole, la Pergola e moltre altre realtà. E finalmente, l’11 aprile sarà riaperta la vendita di biglietti e abbonamenti. La rimodulazione dell’85^ Festival conferma la presenza di Daniele Gatti e Zubin Mehta, che, sottolinea Cutaia, hanno deciso di continuare la loro avventura al Maggio con grande generosità, accettando di ridurre a metà i loro impegni economici. A rimetterci, viene da dire, è il buon Richard Wagner, che incassa un’altra sconfitta rispetto al Verdi nazionale la cui presenza è raddoppiata.

La cura dimagrante conferma in apertura di cartellone tutte le date del Don Giovanni (dal 30 aprile al 6 maggio con l’anteprima del 26 aprile per gli under 30) diretto da Zubin Mehta, ma con cambio di regia: al posto di David Pountney c’è Giorgio Ferrara che recupera un allestimento, bello ed essenziale, del 2017 per il Festival di Spoleto. Le altre due opere della trilogia Mozart-Da Ponte previste per l’autunno sono cancellate. Vengono eliminati, com’era nell’aria, i wagneriani Meistersinger, quei Maestri Cantori di Norimberga davvero troppo impegnativi per lunghezza, ambizioni registiche e ampiezza di cast. Al loro posto il più "piccolo" Falstaff, che di Gatti, per sua stessa dichiarazione, è l’opera verdiana prediletta. L’ultima fatica del maestro di Busseto affianca l’altro capolavoro su libretto di Arrigo Boito: l’Otello allestito nel 2020. Praticamente una nuova produzione, con 4 recite al posto di 5. "Il teatro è forte e determinato – aggiunge il segretario artistico Giovanni Verona - nell’affrontare questo difficile percorso".

E allora il 22 aprile sarà Daniele Gatti ad aprire le danze, in un concerto in cui resta comunque a Wagner l’onore delle armi, che pone in apertura una silloge di brani sinfonici dal Crepuscolo degli Dei, cui segue Ein Heldenleben di Strauss, la già programmata Vita d’eroe.