Ma il cambio al vertice agita il coordinamento "Confronto con Regione" a Firenze

I cambiamenti ai vertici del Meyer preoccupano le famiglie. Prima che il presidente della Regione, Eugenio Giani, ufficializzasse la proposta di Morello, ‘L’Albero delle Famiglie’ coordinamento per la tutela dei pazienti pediatrici-giovani adulti (che raccoglie quattordici diverse associazioni) aveva diffuso una nota allarmata a proposito del futuro dell’ospedale. "Siamo molto preoccupati per i progetti che sono in fase di realizzazione e che devono essere conclusi entro il prossimo anno – si legge nella nota -. Per questo stiamo cercando un incontro entro breve con la Regione. Dopo una pandemia che ha duramente provato tutti, professionisti sanitari, famiglie e soprattutto pazienti, noi genitori sentiamo l’urgenza di dare continuità a quella collaborazione e partnership che ci ha accompagna al Meyer, per molti una seconda casa, in questi anni difficili".

"Pensiamo – aggiungono – che la politica debba riconoscere, oggi più che mai, la centralità della cura dei più piccoli, adulti di domani, lasciando da parte visioni parziali e scelte impulsive. In un momento tanto delicato, la comunità civile e quella politica devono potersi confrontare, in particolare con le associazioni dei familiari che da tanto tempo collaborano attivamente con l’ospedale, perché vengano prese decisioni più consapevoli e ben ponderate e ci auspichiamo condivise". Una richiesta di confronto e di dialogo confermata anche dopo l’ufficializzazione del nome del futuro direttore generale.