Ma i comitati non possono dettare le agende

Giovanni

Morandi

Francesca Marrazza,

presidente del comitato Vitabilità Campo di Marte, in una lunga lettera risponde a un mio precedente commento sul ruolo dei comitati. Intanto precisiamo che non sono difensore d’ufficio della giunta comunale né di nessuno. Solo che non ho avvertito il bisogno di raccogliere il punto di vista del presidente del Comitato per un commento che aveva lo scopo di invitare alla moderazione i tanti comitati che spesso vorrebbero dettare l’agenda dei lavori e hanno la pretesa di diventare organi di governo e non, come dovrebbe essere, strumenti di consultazione. La ragione che induce a ritenere saggio frenare il proliferarsi di questi comitati sta nel fatto che quasi sempre cambiano la loro natura originaria, prova ne è il comitato di Campo di Marte che si costituisce per occuparsi di viabilità e poi però si allarga e vuole dire la sua sul progetto di costruire un hotel, il centro commerciale, il nuovo stadio, eccetera. Insomma di tutto, con il risultato che il suddetto comitato si dichiara contro tutto, giunta compresa. Il che è legittimo ma non ha nulla a che fare con la viabilità. Poi c’è una questioncella. Il sindaco governa su mandato degli elettori, i presidenti dei comitati al massimo sono i portavoce di problematiche locali. Come le osservazioni nel commento, non rappresentano nessuno se non chi l’ha espresse e come tali vanno valutate. Lontane come sono dalla veemenza di chi è certo di essere la sola verità e ostenta perfino competenze di natura tecnico meccanica che francamente ci trovano impreparati. Al contrario risulta facile capire la frustrazione di chi ha la sensazione di non essere ascoltato, ma la politica è un mestiere duro. O forse lo era. Prima di chiudere, un grazie. Grazie dell’invito per un incontro, ma le argomentazioni sarebbero così poderose da rendere impossibile qualsiasi tentativo di liquidarle in due chiacchiere.