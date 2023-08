Ma forse dietro non c’è soltanto maleducazione

Emanuele Baldi

Premessa: c’è il rischio di diventare noiosi nel denunciare ogni anno il campionario delle cattive abitudini dei tanti che – fra tintarelle sui sagrati, avidi pranzi sotto il Perseo e campeggi improvvisati – imbrattano le cartoline estive della città togliendole fascino e facendola somigliare a un luna park di serie B. Ma il nostro dovere è evidenziare ogni volta quello che non va. Per il bene di Firenze. E stavolta ci permettiamo anche di dare qualche consiglio. Perché i maleducati sono sempre esistiti. Ma se ci fosse qualche panchina in più magari i turisti consumerebbero lì il pranzo. E se spuntasse qualche vigile forse il maniaco della tintarella sul sagrato di Santo Spirito il giorno dopo andrebbe in piscina.