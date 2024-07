"L’uva passa è il nostro alleato". La scorta di magnesio anti caldo

Ciro

Vestita

La caratteristica di questa estate africana non è tanto il caldo torrido quanto l’eccessiva umidità tipica di un clima ormai impazzito. L’umidità è lesiva per il nostro organismo: si suda troppo, ci si disidrata, il tutto accompagnato da un senso di spossatezza e malessere. Una situazione pericolosa soprattutto per gli anziani in quanto con l’eccessiva sudorazione vengono persi minerali importanti quali il sodio, il magnesio e il potassio.

Urge quindi bere molto e soprattutto integrare i minerali persi surante la giornata.

Gli integratori naturali sono soprattutto il succo di pomodoro e i centrifugati di limone e carote ma il più robusto ed energizzante integratore naturale è una “chicca“ insospettabile, onnipresente in Toscana: l’uva passa.

E’ una vera bomba nutrizionale capace di dare energia anche ai robot. Per capire l’enorme potere energizzante dell’uva passa urge raccontare ciò che accadde nell’ Europa dell’Est nel 1947.

Nei primi mesi di quel fatidico anno scoppiarono fra l’Urss e gli Alleati occidentali grandi schermaglie nella gestione della Germania sconfitta.

Francia, Inghilterra, Usa e Urss avevano diviso la Germania in quattro zone di occupazione creando, anche per Berlino, in piena zona sovietica, una “Kommandatura quadripartitica“. Con il passare dei mesi l’Unione Sovietica creò sempre più problemi alla Berlino occidentalizzata fino a bloccare, via terra, qualsiasi contatto con il resto del mondo. Fu così creato dagli Alleati un ponte aereo che, fra il luglio del 1948 e il maggio del 1949, effettuò 270.000 voli che trasportarono migliaia di tonnellate di viveri ai berlinesi con un volo ogni tre minuti.

Fu qualcosa di pazzesco perché al di là degli aiuti umanitari. questi continui rifornimenti furono anche un grande segnale di potenza tattica e logistica verso la Russia.

All’operazione fu dato il nome particolare di “Rosinen Brucke“ semplicemente perchè il primo aereo trasportò uva passa (in tedesco si dice Rosinen).

E non fu un caso che il primo rifornimento fosse di uva passa. Berlino era stata rasa al suolo e i Berlinesi erano alla fame e bisognava fornire cibi di pronto utilizzo ed efficaci.

Occorrevano cibi ricostituenti e altamente energizzanti e la frutta secca rappresenta davvero tutto questo.

Oggi possiamo dire che l’uva passa, purtroppo, è ormai scomparsa dalle tavole degli Italiani: eppure è un frutto ricchissimo in Resveratrolo (molecola salvacuore) e in magnesio che è, in assoluto, il minerale più utile negli stati di deperimento e stanchezza.

Le modalità da tempo note per utilizzare l’uva passa sono tante, ad esempio mescolandola a farina integrale si fanno ottimi pani antichi ma il migliore uso dell’uva passa è nel muesli, una antica colazione dei contadini svizzeri, indicata soprattutto per avere molta energia durante la giornata lavorativa.

Come si prepara? In modo semplice. L’uva passa si mette in una tazza di latte freddo, poi si mescolano fiocchi di avena, scaglie di cioccolato e mandorle.

Cosi facendo potremo poi fare, durante la giornata, un pranzo e una cena leggera seguendo il motto di Galeno: "Per stare bene fate una colazione da re un pranzo da principi e una cena da pezzenti". In questo modo avremo tanta energia di giorno e faremo riposare il fegato di notte.

Altro umile alimento che offre al nostro organismo tantissima energia è la barbabietola rossa: un recente studio della Università di Exeter (Regno Unito) ha dimostrato, testandolo su dei ciclisti, l’enorme potere energizzante delle Barbe Rosse: un centrifugato di questi ortaggi migliora il consumo di ossigeno dando ai ciclisti una notevole spinta energetica. E’ sufficiente prenderne un bicchiere al mattino per notare subito come, nonostante questa grande afa, ci si senta subito meglio.

Uva passa e barbabietola rossa sono quindi due cibi sani e naturali da tenere presenti per tutta l’estate e per vincere la stanchezza fisica.