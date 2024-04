Lutto nell’imprenditoria. Muore Paolo Conti presidente Cna Piana

Lutto nel mondo imprenditoriale per la morte, dopo una brevissima malattia, di Paolo Conti presidente Cna Piana Fiorentina. Conti, che avrebbe compiuto 68 anni a giugno, era nato a Firenze, ma risiedeva a Sesto. Sempre nella Piana si trovano le aziende del comparto della meccanica di cui era alla guida, imprese leader nella progettazione e produzione di macchine automatiche, semiautomatiche e manuali per la fabbricazione di coni per gelato, sigari, cialdoni, cannoli, ventagli, cialde e waffles.

Ha rivestito, fino agli ultimi giorni, tra gli altri, oltre al ruolo di presidente Cna della Piana Fiorentina, quelli di componente della presidenza nazionale della meccanica di Cna, di membro di presidenza di Cna Firenze Metropolitana, di presidente di Cna meccanica Toscana. "Tra i contributi che ha portato al sistema imprenditoriale – dice commosso Giacomo Cioni presidente di Cna Firenze Metropolitana - amo ricordare quello di portata nazionale nel rinnovo del contratto della meccanica e quello del contrasto al difficile ricambio generazionale nell’artigianato con tantissime iniziative volte ad avvicinare i giovani studenti alla piccola e media imprenditoria".