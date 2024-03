Lutto I colleghi piangono Marco: "Sarà impossibile dimenticarlo"

"Era il massimo che si potesse avere come collega di lavoro": è questo il ricordo commosso di Marco, amico di Marco Belardi, il sessantenne di Campi morto nei giorni scorsi a causa di un malore mentre si trovava in vacanza a Marsa Alam, in Egitto. Marco adesso è in pensione, ma insieme a Belardi ha condiviso il percorso lavorativo per almeno un paio di anni all’interno della ditta ‘Anonimo Fiorentino’, specializzata nella produzione di borse. "Si occupava un po’ di tutto – continua Marco -, soprattutto del controllo della lavorazione, che tutto insomma procedesse per il verso giusto". E che il rapporto fra i due fosse stretto, lo dimostrano sia le parole postate su Facebook dall’amico ("Sarai sempre con me") che quelle pronunciate al telefono: "Due anni, quando si parla di lavoro, possono sembrare un periodo non molto lungo, ma noi eravamo sempre insieme e sarà impossibile dimenticarlo".

La notizia della scomparsa di Belardi è arrivata improvvisa nella giornata di martedì, ancora troppo presto quindi per ipotizzare una data per il suo rientro in Italia e il funerale. Lo stesso don Ivo, parroco di San Lorenzo e che la scorsa estate aveva celebrato il funerale del padre di Marco, non ha saputo per il momento fornire alcun elemento, limitandosi a dire che aspetta "di essere contattato dalla famiglia". Stessa cosa dalla Misericordia di Campi che, in base a quanto raccolto, dovrebbe occuparsi del trasporto della salma una volta rientrata in Italia. Quel che è certo è che la comunità campigiana è rimasta sconvolta, nel giro di neanche un mese, da un altro lutto improvviso e, per di più, entrambi sul Mar Rosso: Alessio Rapezzi a Sharm El Sheikh, Marco Belardi a Marsa Alam. E se i tempi per il ritorno di di Marco a Campi dovessero essere gli stessi di Rapezzi, per l’ultimo saluto ci vorrà almeno un’altra settimana.

Continuano intanto le testimonianze di affetto sui social, in modo particolare a commento del post che annunciava la morte. Due in particolare quelle che rendono l’emozione del momento: "Il secondo compagno di scuola media che vola in cielo troppo presto", scrive Maria Teresa, "Una persona splendida", aggiunge Anna Lisa.