Lutto Auser. Sesto saluta. Simonetta Bessi

Grande dolore per la morte di Simonetta Bessi (foto) presidente regionale dell’Auser Toscana con sede a Sesto. Era nata a Firenze il 5 maggio 1946, era vedova e non aveva figli. Per oltre tre anni è stata dirigente sindacale nella Cgil, nello Spi Cgil e poi, sei anni fa, è stata eletta presidente regionale Auser per essere poi confermata al congresso regionale del 2021. La presidenza e tutta la rete associativa "esprime il cordoglio più profondo e si stringe in un abbraccio a tutte le persone che l’hanno conosciuta e amata".