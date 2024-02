L’urlo dei sindacati: "Basta morire di lavoro. Ora sciopero generale. Sistema appalti sbagliato"

Momenti di tensione ieri pomeriggio al presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil di Firenze in via Cavour, davanti alla prefettura, dopo il grave incidente nel cantiere del nuovo supermercato Esselunga di via Mariti dove - secondo il bilancio provvisorio di ieri sera - hanno perso la vita tre operai, altrettanti sono rimasti feriti e due risultano dispersi. Al presidio, dove erano presenti circa 200 persone - tra cui molti sindaci e politici dell’hinterland fiorentino - un eterogeneo gruppo di manifestanti riconducibili all’area antagonista, a collettivi di area anarchica, e a nuovi gruppi di ambito universitario, ha contestato animatamente i sindacati confederali, accusati di essere "complici" dello sfruttamento dei lavoratori, avendo firmato accordi svantaggiosi con la controparte datoriale. I contestatori, hanno, inoltre criticato la scelta dei sindacati confederali di aver indetto soltanto due ore di sciopero (nella giornata di ieri, ndr) come segno di protesta per l’accaduto. Nel frattempo, comunque, Cgil e Uil insieme alle categorie degli edili e dei metalmeccanici, hanno proclamato sciopero generale per il 21 febbraio, mentre l’Usb anticipa proclamando otto ore per il 20 febbraio. "Nell’esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime, diciamo anche con forza che siamo stanchi di ascoltare parole di cordoglio. Il lavoro e la sicurezza devono essere al centro dell’attenzione politica per mettere in atto soluzioni concrete, a partire dai luoghi a maggior rischio come i cantieri. A oggi, in questo, il Governo è latitante" le dure parole di Cgil e Uil. Contestazioni e attacchi al sindacato erano scattati pure in mattinata direttamente sul luogo della tragedia dove alcuni cittadini e antagonisti avevano inveito contro le morti sul lavoro, i grandi cantieri a Firenze e contro la presenza delle forze dell’ordine sul posto. "Sarà ovviamente la magistratura a verificare la dinamica e le eventuali responsabilità, ma è sicuramente necessario, come denunciamo da tempo, porre maggiore attenzione sulla filiera degli appalti, per non correre il rischio di lasciare spazio a imprese che considerano la sicurezza un costo da tagliare e non un sacrosanto diritto di tutti i lavoratori. Perché questo mette in discussione il diritto più sacro che c’è, quello alla vita" tuona il segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi. Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario generale della Cgil, Bernardo Marasco: "In attesa di accertare le responsabilità, questo Paese deve mettersi in testa che se si scaricano sul lavoro le contraddizioni del mercato, qualcuno la sera non torna a casa ed è inaccettabile". La filiera e il metodo degli appalti sono finiti nel vortice delle critiche perché per il cantiere Esselunga risulta che l’impresa esecutrice sia la Aep (Attività Edilizie Pavesi srl) e poi ci sarebbero oltre 30 aziende coinvolte in vari compiti in lavori di subappalti. "Le prime informazioni che abbiamo è di una compressione dei costi nell’area del subappalto, tanto è vero che sembrerebbe che ad alcuni dei lavoratori coinvolti sia applicato il contratto metalmeccanico, che non è un fatto di dettaglio ma di sostanza: perché col contratto edile per poter lavorare bisogna essere formati obbligatoriamente da soggetti abilitati. Con il contratto metalmeccanico non solo si risparmia enormemente, ma si superano tutti i sistemi di controllo previsti contrattualmente. Il Durc non è più come gli altri. Se confermato questo, è già un fatto di illegalità o di elusione della legalità" tuona il segretario generale di Fillea-Cgil Firenze, Marco Carletti.