Lupi avvistati a Troghi e Cellai Stato di allerta

I lupi si avvicinano anche alle case nelle frazioni di Rignano. Come sta avvenendo un po’ in tutta l’area collinare della provincia di Firenze e ben oltre, alla task force regionale arrivano ora segnalazioni dalla zona rignanese. In particolare è stata denunciata la presenza di lupi nelle frazioni di Troghi e Cellai. "L’amministrazione si è attivata avvisando le autorità competenti in modo che la situazione possa essere monitorata senza creare allarmismi", dichiarano dal Comune, ricordando le buone norme di comportamento: tenere in casa durante la notte i propri animali domestici e comunque all’aperto senza catena o in luogo ben recintato, e non lasciare il loro cibo fuori. In caso di avvistamento, allontanarsi lentamente e segnalarlo a [email protected] o via Whatsapp al 366.6817138.