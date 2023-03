’L’uomo visto dalla Val d’Orcia’, dove capire se stessi

Appuntamento domani nella Sala del Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo, alle 17 per la discussione del libro ’L’uomo visto dalla Val d’Orcia’ scritto da Athos Turchi. L’evento, presentato da Atlante odv, si aprirà con i saluti delle istituzioni, presenti il sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore al welfare Sara Funaro, monsignor Vasco Giuliani e Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. Aprirà i lavori la professoressa Giovanna Lo Sapio, presidente dell’associazione Atlante (nella foto).

Interverannno come relatori il presidente della fondazione Spadolini Cosimo Ceccuti, la docente e avvocato Barbara Gualtieri, lo scrittore e giornalista Franco Banchi, il professor Stefano Lassi dell’università Gregoriana Ponteficia e il professor Alessandro Clemenza della Facoltà Italia centrale con un’analisi dei risvolti teologici dello scritto.

Prevista una “soave“ chiusura musicale curata da Jacopo Margarito.

L’evento è patrocinato dall’associazione Atlante, in collaborazione con il centro studio sviluppo psicoterapia, la fondazione Spadolini, l’ordine provinciale degli odontoiatri di Firenze, il Ceforp e l’associazione di iniziativa parlamentare per la salute e la prevenzione.

Lo scritto riflette sul senso dell’uomo in un ambiente specifico, appunto la Val d’Orcia, immaginata come un mondo dove terre, acque, piante, animali e uomini si ritrovano sotto lo stesso cielo per comprendere se stessi.