L’uomo e le sue perversioni: "Pitecus", la società attuale

"Muoversi tra veri e propri quadri di scena facendo leva sullo stupore". È qui che batte il cuore pulsante di "Pitecus", lo spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, duo artistico considerato una delle espressioni più originali del panorama teatrale contemporaneo, in scena domani (ore 21,15) al teatro Boito di Greve in Chianti dopodomani (ore 21) al teatro Corsini di Barberino di Mugello. "Uno spettacolo che portiamo in giro da trent’anni – dice Rezza, leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia nel 2018 - che è sempre attuale e che sopravviverà anche ai nostro corpi". Sul palco del teatro, muovendosi negli spazi disegnati dalla Mastrella, Rezza improvvisa per darci un quadro ironicamente raccapricciante della società attuale. "Si ride tanto e lo si fa sulla pochezza umana – spiega Mastrella – è uno spettacolo che nasce sulla scia della vivacità della vita". Laureati, sfaticati, giovani e disperati alla ricerca di un’occasione che ne accresca le tasche, vecchi in cerca di un’identità, persone abituate alla solita routine, individui che vendono il proprio corpo in cambio di un benessere puramente materiale, esseri che viaggiano per arricchire competenze culturali esteriori e superficiali. Sono le diverse facce di una realtà contemporanea in cui si sguazza ormai senza rendersene conto. Storie diverse che si alternano e si susseguono senza un filo conduttore, in un microcosmo disordinato, sotto forma di personaggi molto colorati, nervosi che attraverso la recitazione, assumono forme mitiche e caricaturali, quasi fumettistiche. Fanno capolino dalle fessure e dai buchi dei vasi di stoffa variopinti, dando il senso di quartieri popolari affollati. Ogni personaggio ha il suo habitat e la sua storia. "Si esprimono in una sorta di linguaggio tronco – dicono Rezza e Mastrella –, inventato proprio perché li vogliamo liberi da vincoli". C’è Gidio che è chiuso a casa, Fiorenzo che sta male fisicamente, Saverio che prende la vita come viene, un padre che non sir assegna all’omosessualità del figlio, uno studente che non vuole svegliarsi la mattina e tanti altri. Tutti insieme per dare vita a un unico grande disegno a tinte fosche.

Ludovica Criscitiello