L’uomo (e la donna) al centro "E’ il futuro delle imprese"

di Lisa Ciardi

Favorire, partendo dalla Toscana, un nuovo modello di sviluppo che metta al centro la persona e il dialogo con l’altro, con le città. Questo l’obiettivo del convegno "Diventare imprese generative" promosso da Confcommercio Toscana con il gruppo regionale Terziario Donna. L’evento si è svolto ieri a Firenze e ha visto alternarsi sul palco la presidente Terziario Donna Confcommercio Toscana Donatella Moica; la direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno e il Resto del Carlino Agnese Pini; la coordinatrice dell’Archivio della Generatività Sociale Patrizia Cappelletti; l’architetto Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po e il docente di Social Innovation dell’Università Liuc Mario Varon, moderati dal direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. In apertura, i saluti del sindaco di Firenze Dario Nardella. "L’uomo deve tornare al centro dell’impresa e dell’amministrazione pubblica – ha detto Nardella – e da questo convegno possono nascere proposte concrete che siamo pronti a fare nostre". "C’è ancora chi concepisce le imprese come mondi chiusi – ha commentato Marinoni – eppure da sempre negozi, ristoranti, bar e botteghe si nutrono per osmosi con i territori. Per questo vogliamo lanciare il terziario come palestra di un nuovo modello".

"La nostra azione di oggi – ha sottolineato la presidente Moica - deve avere effetti benefici e positivi nel tempo. Dietro queste visioni ci sono spesso donne e una maggiore presenza femminile dove si prendono decisioni non sarebbe male". "Liberare la generatività sociale - ha evidenziato Patrizia Cappelletti - serve a sciogliere i nodi che bloccano il Paese". "È importante provare a immaginare le stesse città come imprese – ha proseguito Aida Morelli – che ricevono continui ordini e gestiscono molteplici cambiamenti". "Per progettare il futuro occorre capire il presente – ha aggiunto il professor Varon – e la sostenibilità ambientale e sociale sono prioritarie". A tirare le fila e a tracciare le conclusioni, la direttrice Pini. "Essere generativi – ha detto - significa prima di tutto dare opportunità e questo dobbiamo e possiamo farlo tutti, imprese incluse. In Italia c’è ancora una questione femminile: siamo uno dei paesi più industrializzati al mondo, ma solo il 49% delle donne lavora. Tanto è stato fatto, ma possiamo e dobbiamo fare di più".