L’uomo che chiuse i forni: "Per me crolla un mito. Da quelle ciminiere si vedeva tutto il mondo"

Luca Corsi oggi ha 73 anni. Ne aveva 22, invece, quando nel 1973 iniziò a lavorare come fuochista dentro l’inceneritore di San Donnino. Ed è stato lui, nel luglio del 1986, che ha spento i forni per l’ultima volta. Anni che ricorda volentieri, non solo perché erano quelli della gioventù, ma anche perché "capimmo subito – racconta – che all’epoca si trattava di un impianto moderno, aperto 365 giorni l’anno, 24 ore su 24". Una cinquantina le persone che lavoravano gomito a gomito, con mansioni diverse, all’interno dell’impianto, comprese le festività: "Ricordo ancora una sera di Natale, probabilmente era il 1978, stavamo preparando la cena nei rispettivi ‘tegamini’ sullo scaldavivande quando suonò l’allarme del forno 2, c’erano dei problemi con il nastro trasportatore delle scorie. Andammo subito a controllare e, una volta ripulito l’oggetto che era rimasto incastrato e che aveva bloccato tutto, ci rendemmo conto con grande sorpresa che si trattava di una statua in bronzo raffigurante la Madonna. Fu ripulita e conservata da uno dei miei colleghi".

Ma l’inizio del lavoro all’inceneritore venne preso come spinta per fare un salto di qualità anche dal punto di vista personale: "Le nostre specializzazioni non bastavano più e per questo iniziammo ad andare a scuola, lo sentivamo come responsabilità, proprio perché quello di San Donnino era un impianto tecnologicamente all’avanguardia. Presi il diploma mentre lavoravo, ma non fui certo l’unico".

Tanti gli aneddoti da raccontare, come la squadra di calcio formata insieme agli altri dipendenti o "le tante notti passate insieme a loro a lavorare, quasi più che con mia moglie". Ma anche quelli legati allo smaltimento dei rifiuti: "Il problema di allora era la distruzione, stiamo parlando di anni in cui buttare via una lavatrice era quasi un avvenimento. Ma quando si dice che era un altro mondo, non è retorica. Era tutto diverso, anche nel modo di gestire ciò che arrivava in inceneritore".

E poi quelli personali, ancora più densi di emozioni: "Penso per esempio a quando venivano le scuole ‘in gita’ a visitare quello che era il nostro luogo di lavoro: io descrivevo le varie fasi come se fossero passi della Divina Commedia e faceva piacere vedere che erano molto interessati al funzionamento dell’impianto. I nostri erano turni di otto ore e quando venne chiuso fu una grande delusione Eravamo una bella squadra, molto affiatati, e quando si saliva sulle ciminiere, alte sessanta metri e visibili da tutto il territorio circostante, si vedeva il mondo...". Insomma, un luogo simbolo della storia industriale di Firenze e dintorni e ancora vivo nella memoria di chi ci ha lavorato. Come confermano anche le parole di Maurizio Santini, anche lui ex fuochista: "Il ricordo è quello di un ambiente molto positivo, soprattutto per il modo in cui si lavorava, sempre in gruppo. Qualsiasi problema si presentasse all’interno dell’impianto, veniva risolto sempre in grande armonia. Quando entrai, avevo 22 anni e avevo appena terminato il servizio militare. E’ stata una bellissima esperienza".

Insomma, un’intera generazione di tecnici e operai si è formata dentro questi edifici e tutti hanno raccontato le loro esperienze, quasi commuovendosi, di fronte a un plastico che raffigura l’inceneritore, che è sempre stato nella direzione dell’impianto e che è stato conservato come un cimelio: "La grande coesione fra chi allora lavorava a San Donnino – conclude Piero Manetti, che nell’inceneritore era un capo turno - era dettata anche dal fatto che si trattava di un impianto che funzionava in modo ciclico, senza soste, e che trattava 450 tonnellate di rifiuti al giorno. Insomma, c’era sempre qualcuno dentro e ricordo ancora un mio vecchio amico che mi diceva: quando ne parli, sembra tu stia parlando di tuo figlio".

Pierfrancesco Nesti