L’universo Lego al Tuscany Hall. Tutto pronto per Bricks in Florence. I mattoncini tornano protagonisti

E’ il 2012 e grazie alla passione vera di un piccolo gruppo di giovani adulti che nasce ToscanaBricks. E l’anno successivo, anche un po’ per sfida che viene realizzato il primo evento a tema Lego in Toscana, organizzato al Palazzo delle Esposizioni di Empoli: Mattoncini a Palazzo. Da quel momento il successo è diventato virale, tanto che nel 2014, ToscanaBricks, viene ufficialmente riconosciuto da The Lego Group come rLUG (Recognized Lego Users Group). Una ’medaglia’ che arriva direttamente da Billund, quartier generale della Lego. Solo la pandemia, inevitabilmente, ha fermato la rassegna che è poi ripartita senza qualche amico, come l’indimenticato Gianluca Cannalire vero motore della manifestazione, il cui testimone è stato raccolto con lo stesso entusiasmo dal gruppo di amici adultibambini.

E domani si aprirà anche l’edizione 2023 di Bricks in Florence Festival, la sesta qui a Firenze. Sarà una due giorni che animerà Tuscany Hall nel segno del mattoncino colorato e delle... papere. Già, perché il tema di questo anno è l’iconica paperella costruita con soli 6 mattoncini Lego, che fa da filo conduttore a tutta la manifestazione, passando da opere dedicate a attività a tema.

Due giorni per immergersi nel magnifico mondo dei mattoncini, tra creazioni originali realizzate da decine di Afol (Adult fan of Lego) provenienti da tutta Italia e dall’estero. Diorami spaziali, opere fantasy, città in miniatura o a misura di omino, mezzi meccanici motorizzati, sculture tridimensionali, mosaici e riproduzioni artistiche, omaggi alla cultura pop e tanto altro. Insomma, un vero e proprio percorso straordinario attraverso l’evoluzione del mattoncino nel corso degli anni. In questa edizione torna anche la Galleria Giovani Costruttori, amata e richiestissima da tutto il pubblico, che permette di dare risalto alla creatività di tutti i bambini tra 6 e 12 che avranno così modo di esporre le proprie opere accanto a quella dei mastri costruttori di BiFF. Per la prima volta, inoltre, arriva il nuovo ToscanaBricks Afol Launch Pad, la nuova sezione della Galleria Giovani Costruttori, trampolino di lancio per i ragazzi da 13 anni in su.

Orari: domani dalle 10 alle 20, domenica dalle 9 alle 19. Biglietti e prevendite: fino a 5 anni l’ingresso è gratuito, ridotto 6 euro fino a 12 anni e soci Coop, intero 8 euro. Info su www.toscanabricks.it.