Chi si è laureato al Polo sociale tre lustri fa, ricorderà Novoli ben lontana da una cittadella universitaria. Era una cattedrale nel deserto, in un quartiere che portava i pesanti segni della deindustrializzazione, slegata sia architettonicamente, sia, paradosso, socialmente. Vent’anni dopo, con il completamento dell’area di San Donato la ricucitura urbanistica si è completata. Ma soprattutto si è inserito il campus nel tessuto sociale. Per giunta, i servizi universitari sono aumentati di qualità. Non per nostalgia, ma il primo impatto in pausa pranzo meraviglia: alla mensa ora si mangia bene. "Ci mangiamo tutti i giorni volentieri, c’è tanta scelta e cibo sano", confermano Benedetta e Marika, fuori sede. Tutto è funzionale e gli studenti sono contenti: "Le aule sono ampie, tutto è pulito, ma mancano le prese a tutti i banchi". Scarsa invece la disponibilità di alloggi: "Molte residenze quest’anno sono in restauro, hanno tolto 600 posti. C’è un contributo affitti, ma è basso per i prezzi fiorentini".