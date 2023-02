Lungarno Vespucci, ennesima strage di finestrini rotti

Una delle auto danneggiate

Firenze, 15 febbraio 2023 - Sei auto spaccate nel giro di 24, tra martedì e mercoledì. L'ennesimo raid vandalico gratuito che non ha risparmiato nemmeno una macchina con il seggiolino per un bambino. La zona che si estende attorno a piazza Vittorio Veneto non può più: in media, racconta chi vive, ci sono dalle tre alle dieci auto danneggiate ogni giorno. L'ultimo episodio la scorsa notte tra il lungarno Vespucci e via Solferino. Le sei auto vandalizzate si aggiungono alle altre sei messe sottosopra sabato notte e fotografate dagli abitanti riuniti nel Comitato Cittadini per Firenze. Proprio loro, ieri mattina, dopo aver raccolto la documentazione fotografica hanno inviato una segnalazione alla polizia municipale, agli assessorati di competenza e per conoscenza al sindaco di Firenze Dario Nardella. “E' assurdo tutto questo – sottolinea Simone Scavullo, presidente del Comitato Cittadini per Firenze -, da circa un mese ci arrivano segnalazioni di raid”. Macchine vandalizzate per pochi spiccioli o peggio senza nessun motivo.

“Le istituzioni sono sorde alle richieste di aiuto che arrivano dagli abitanti di una zona che ultimamente è stata presa di mira da un branco di balordi. Serve assolutamente un maggiore presidio, questa area è un punto di collegamento tra le Cascine e la stazione” attacca Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Palazzo Vecchio. Anche lui ha ricevuto le foto-segnalazioni della strage di finestrini.

Una battaglia per la legalità che il comitato di zona Teatro Comunale sta portando avanti da tempo. In una chat di quartiere i messaggi di quattro ruote o scooter presi di mira sono quasi quotidiani. Sempre gli abitanti si scambiano informazioni su passaggi sospetti e brutti ceffi che si aggirano nel fazzoletto di città che si estende tra Corso Italia, via Solferino, via Montebello e via Curtatone. Le foto che arrivano alla nostra redazione sono almeno 36: metri di vetri lungo il marciapiede, specchietti a terra, carrozzeria rigata, cassette di sicurezza sotto sopra. Una situazione che purtroppo è condivisa anche da altre zone. Come San Jacopino. Solo venerdì due vetture sono stata danneggiate in via Cimarosa. Mentre due settimane fa altri quattro residenti si sono ritrovati con finestrini spaccati e specchietti divelti e vetri sparsi ovunque tra via Maragliano, via Benedetto Marcello, via Bellini e via Landini.

Secondo quanto raccontato dagli abitanti che, non appena è partita la prima segnalazione sul gruppo whatsapp del quartiere, si sono precipitati sul posto, il raid è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.