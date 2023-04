Firenze: un tratto di lungarno intitolato al pm antimafia Gabriele Chelazzi

Firenze, 28 aprile 2023 – Firenze ha intitolato un tratto di lungarno a Gabriele Chelazzi, il pubblico ministero che ha coordinato le indagini sulle autobombe del 1993-1994: la cerimonia di scopertura della targa si è svolta oggi alla presenza del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, della presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, del sindaco Dario Nardella, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Presenti anche i familiari, tra cui Caterina, moglie del magistrato scomparso nel 2003.

«Firenze è riconoscente per sempre a questo magistrato di grande rigore morale e professionale, profondo senso dello Stato e attaccamento alle istituzioni», ha affermato Nardella, sottolineando che nelle vicinanze del lungarno sorgono il viadotto intitolato a Falcone e Borsellino, oltre ai giardini intitolati ad Antonino Caponnetto. «Penso che sia giusto in questa stessa parte della città - ha aggiunto, - dedicare un luogo a un altro grande magistrato che ha dedicato la sua vita a combattere la mafia, Piero Vigna, perché questo sia davvero il quartiere di quegli uomini che hanno portato in alto il senso dello Stato e hanno dimostrato come si possa con tenacia, dedizione, trasparenza, determinazione, combattere tutte le mafie».

Gabriele Chelazzi ha svolto «con grande competenza, con grande professionalità, con grande coraggio» il suo lavoro di magistrato «in momenti drammatici della vita del Paese, nei quali è stata messa in discussione la sicurezza, la stabilità delle istituzioni repubblicane». Lo ha affermato Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,. «Apprendo con grande piacere - ha proseguito, - che accanto a un toponimo dedicato a Gabriele ce ne sarà un altro dedicato a Vigna. È una cosa bella, ed è una cosa che lega particolarmente il destino di queste due persone non solo al loro lavoro, ma anche a questa città, perché l'impegno che hanno messo per ricucire le ferite inferte alla vita democratica, alla vita civile di questa città, era dato anche dal loro amore per questa città».

Chelazzi e Vigna, ha affermato Melillo, «sono stati due protagonisti del contrasto alla criminalità terroristica, e in quella fase hanno elaborato un metodo di lavoro fondato sulla conoscenza profonda dei fenomeni criminali, sull'attenzione certosina alla raccolta e alla valutazione della prova, sulla costante ricerca del consenso del giudice, sul ripudio di scorciatoie e metodi sbrigativi. Questo tipo di impegno ha fatto di loro due figure di riferimento».

Grazie al lavoro di Chelazzi «e a quello dei colleghi - ha affermato l'assessora comunale alla Toponomastica e alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani - Piero Luigi Vigna, Francesco Fleury, Giuseppe Nicolosi e Alessandro Crini, boss come Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro e gregari di Cosa Nostra sono stati condannati definitivamente quali mandanti ed esecutori di una stagione di terrore che non ha uguali nella storia della nostra Repubblica».

Gli intervenuti alla cerimonia hanno ricordato la strage di via dei Georgofili, di cui quest'anno cade il trentennale, e che sarà commemorata come sempre a Firenze nella notte fra il 26 e il 27 maggio. A tale proposito, Caterina Chelazzi ha voluto dedicare un pensiero a Giovanna Maggiani Chelli, storica presidente dell'associazione dei familiari delle vittime, scomparsa nel 2019. «Una persona importante, generosa - ha detto -, che ha sofferto, e tenacemente ha portato avanti il progetto dell'associazione». Per Firenze e per la Toscana, ha osservato Giani, «Chelazzi è stato un magistrato rigoroso, molto umano, simbolo di quello che è stato un momento drammatico per la città: ma il senso di una partecipazione della comunità a quello che è avvenuto 30 anni fa, e che poi vede anche il riscatto dei valori che Firenze interpreta, attraverso la sua persona è affermato in questo ricordo per sempre».