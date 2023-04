Lungarno intitolato a Chelazzi: si riunisce tutta l’Antimafia

FIRENZE

E’ come se l’Antimafia si fosse data appuntamento per stringersi attorno a un ricordo, lontano ma vivissimo. Quasi a sentirne le parole. Firenze ha intitolato un lungarno a Gabriele Chelazzi, il magistrato scomparso vent’anni fa, e nessuno è voluto mancare. Giuseppe Nicolosi che con Chelazzi lavorò gomito a gomito per le stragi in continente era commosso e stringeva le spalle alle due colleghe Margherita Cassano, attuale primo presidente della Corte di Cassazione, e Silvia Della Monica. Anche l’ex procuratore Giuseppe Quattrocchi non è voluto mancare. E poi il presidente della Corte d’appello Alesssandro Nencini, il numero uno dell’Antimafia, Giovanni Melillo, il procuratore capo di Pisa Alessandro Crini, l’ex capo della polizia Franco Gabrielli. Una sfilata di colleghi, amici, collaboratori della stagione più buia: le stragi di mafia.

Sarà un tratto del lungarno all’intersezione con via De Andrè, a Varlungo, l’area intitolata a Chelazzi. "Manca un mese all’anniversario del trentesimo della strage dei Georgofili per l’attentato mafioso a Firenze – le parole del sindaco Dario Nardella – abbiamo voluto dedicare un luogo molto bello della città, questo lungarno che corre lungo il fiume in mezzo al verde, a uno degli uomini che si sono più impegnati per combattere la mafia in quella stagione terribile di attentati contro lo Stato. Attentati che hanno fatto tante vittime innocenti. Gabriele Chelazzi era un grande fiorentino, un grande magistrato, uomo dotato di grandi valori". Un altro pezzetto di questo quartiere, nelle intenzioni dell’amministrazione, sarà dedicato a Pierluigi Vigna.

"La mafia è una componente strutturale del tessuto economico e sociale del Paese, e non solo di questo Paese, e questo esige una risposta che venga non soltanto sul versante della repressione affidata alla magistratura e alle forze di polizia, ma esige il coinvolgimento dell’insieme delle politiche pubbliche. Io credo che la collaborazione istituzionale sia un dovere per tutti", il commento del procuratore nazionale, Melillo. "Molti di noi sono stati legati a Gabriele Chelazzi da amicizia e da sentimenti anche di solidarietà, perché il lavoro di Gabriele Chelazzi e di Piero Luigi Vigna non è stato sempre facile - ha aggiunto Melillo –. E’ un lavoro che ha scoperto una lunga e dolorosa, comunque tormentata, stagione della vita della Repubblica. Sono stati due protagonisti del contrasto alla criminalità terroristica".