L’uncinetto a Scandicci? All’Humanitas: Laboratori di Socialità

Non solo soccorsi e ambulanze, all’Humanitas di Scandicci va in scena il laboratorio di uncinetto. Volontarie inesauribili, già ai tempi della pandemia, in carenza di mascherine, cominciarono a cucirle in proprio, adesso puntano sull’intrattenimento e la socialità. Le iscrizioni sono aperte, per i due laboratori che si terranno dal 10 ottobre al 15 dicembre. Incontri ogni settimana, il primo laboratorio si tiene martedì dalle 18 alle 19,30, il secondo il venerdì mattina dalle 10 alle 11,30. Durante la pausa non mancheranno the e biscotti, secondo la tradizione dei knitting party. Per informazione su partecipazione e prenotazioni: 0557363900, [email protected].