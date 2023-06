"Lunaria" ha fatto il botto: seimila presenze in un solo week end

Grande successo di "Lunaria", lo scorso fine settimana: oltre 6mila presenze al castello di Calenzano Alto, per assistere agli spettacoli dei 70 artisti, coordinati dalla direzione artistica dell’associazione Le Petit Voyage. Tra sirene, trampolieri, mimi e uno spettacolo di danza collettivo, quest’anno il filo conduttore sono stati i quattro elementi naturali, con postazioni dedicate ad aria, terra, fuoco e acqua. "Abbiamo registrato una crescita di visitatori rispetto allo scorso anno – commenta l’assessore alla Cultura Irene Padovani – che va di pari passo con la grande qualità dell’offerta artistica. Siamo contenti che l’impegno e l’amore con cui viene pensata Lunaria sia riconosciuta da tante persone, arrivate anche da fuori provincia per vivere la magia del Festival dentro il nostro borgo". Soddisfazione condivisa anche dal presidente dell’Atc Niccolò Taiti: "Siamo molto soddisfatti – dice – dell’ottima riuscita di Lunaria, in termini di affluenze e di qualità degli spettacoli. Ringrazio i tanti volontari delle associazioni del territorio che hanno collaborato in maniera determinante per la buona riuscita del Festival". Nella due giorni il borgo medievale si è magicamente trasformato: "Quest’anno - spiega Evelyn Di Biase de Le Petit Voyage - erano tanti i figuranti che animavano ogni angolo del borgo, si poteva incontrarli ovunque sorridenti, perché la parola d’ordine è stata ‘accoglienza’: usare una risata per veicolare la poesia". S.N.