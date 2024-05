L’ultimo saluto all’ex sindaco . In centinaia per i funerali di Pescini

Oltre seicento persone hanno gremito la chiesa a di San Casciano per l’ultimo addio a Massimiliano Pescini, 49 anni, ex sindaco per due mandati e ultimamente consigliere regionale: aveva ottenuto 10.512 preferenze e con lui il Chianti era tornato in Regione dopo 40 anni. Una folla di gente, di persone comuni, cittadini che avevano conosciuto lui e la sua grande umanità.

A ricordarlo c’erano il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Nardella, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo. E c’erano amministratori e sindaci dei Comuni dell’area fiorentina, senese e di molta Toscana, primo tra tutti il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi e la sua giunta. A celebrare la messa tutti i parroci del territorio comunale, da don Massimiliano a don Rosario, parroco di Montefiridolfi, che ha fatto l’omelia.

Tantissima gente, un mare di persone, che si è stretta attorno ai genitori di Massimiliano Pescini portato via in soli due mesi da un tumore al pancreas, e alla compagna Marina. Il funerale di si è tenuto ieri alle 15,30 dopo che per due giorni la salma era stata esposta nella camera ardente alla Misericordia di Mercatale, paese dove aveva vissuto Pescini, e che aveva visto un pellegrinaggio ininterrotto di persone a rendergli omaggio.

E "Pescio", questo il soprannome con il quale veniva chiamato dagli amici, lo hanno ricordato in tanti. Anche sui social. "Litigavamo tutti i giorni, un po’ su tutto. Le nostre ragioni si intrecciavano con il fumo delle sigarette che consumavamo senza sosta ai tavoli del bar di Brunelleschi. Ci accomunava la passione per la letteratura, ma tu eri più bravo, più talentuoso, più determinato. Adesso te lo posso dire. Poi hai scelto la politica, ma vorrei che tutto il mondo lo sapesse: eri un grande letterato. E un grande amico".

E c’è anche chi sostiene che "da oggi il cielo sarà ancora più blu sopra le nuvole, il tuo sorriso illuminante che arrivava sempre prima di te contribuirà a renderlo più luminoso, ma qui da noi oggi è proprio dura da digerire. Abbiamo fatto un po’ di cose insieme, sempre con il sorriso, con l’educazione che occorrerebbe sempre, mi sarebbe piaciuto tanto condividerne altre". Ma anche "quando avrò finito tutte le lacrime, spero che mi rimanga il suono inconfondibile della tua risata. Una risata piena e trascinante, che racconta di una persona bella, intelligente, sarcastica, autoironica, ma sensibile, profonda e buona come il pane".

Andrea Settefonti