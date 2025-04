L’ultimo saluto a Giancarlo Ballerini: "Ha reso Campi grande nel mondo"

Campi piange Giancarlo Ballerini (nella foto). Si è celebrato infatti ieri nella chiesa di San Lorenzo il funerale del fondatore della Giab’s, che si è spento a 96 anni. Colui che nel 1953 aveva fatto nascere un’azienda che anno dopo anno si è rivelata di grande qualità, restando sempre al passo con i tempi, aggiornandosi e portando nel campo della moda quella ricercatezza nella scelta dei particolari che è difficile trovare altrove.

Una famiglia, la sua, nel vero senso della parola, unita anche e soprattutto dal lavoro, visto che quanto iniziato da Giancarlo è proseguito prima grazie ai figli, Bruno e Maria Bice, e adesso per merito dei nipoti, Cosimo, Lorenzo e Isabella, che stanno portando avanti, con passione e competenza, l’avventura iniziata settant’anni fa e festeggiata nel 2023. Non a caso, Giab’s è uno dei marchi leader nella produzione di abbigliamento di lusso in Toscana. Una produzione che, grazie un gruppo di sarte specializzate, ha sempre mantenuto la propria artigianalità, con il pantalone che resta il ‘marchio di fabbrica’ dell’azienda. "Campi, ma anche i Comuni vicini – Riccardo, un amico, lo ricorda così -, piange un altro illustre concittadino, Giancarlo Ballerini, un uomo che, con la sua azienda, ha fatto conoscere davvero il nostro Comune nel mondo".

Pier Francesco Nesti