L’ultimo libro di piazza Parri Ecco la nuova biblioteca

di Manuela Plastina

La biblioteca di Incisa ha consegnato il suo ultimo libro in prestito. L’utente che lo ha portato a casa, lo riconsegnerà tra un mese, ma altrove perché da oggi la sede di piazza Parri non aprirà più. I libri dagli scaffali passano negli scatoloni, imballati per non sciuparsi ed arrivare nella loro nuova ‘casa’: la nuova sede di piazza Mazzanti.

E’ arrivata l’ora tanto attesa del trasloco nella nuova sede biblioteca di Incisa: dopo anni di abbandono, laddove un tempo c’erano i macelli, è nata la nuova struttura di 300 metri quadrati, costata circa 800 mila euro di cui 214 mila finanziati dalla Regione.

Da mercoledì 5 luglio alle 18, data scelta per il taglio del nastro, lettori e utenti saranno accolti nello stabile color arancione e crema; entreranno in un’ampia zona centrale con a destra la sala lettura grande per lo studio e la consultazione, a sinistra la stanza polivalente progettata per ospitare incontri, attività, laboratori e altre iniziative. All’esterno, la tettoia ondulata riparerà il percorso pedonale e le larghe vetrate daranno nuova luce naturale alle sale.

La nuova struttura ha un impianto fotovoltaico e una pompa di calore che consentono di coprire circa il 50% del fabbisogno energetico. Con la chiusura di piazza Parri (dove la biblioteca si era trasferita nel 2015 lasciando la precedente sede in piazza Santa Lucia). il Comune risparmierà anche i soldi dell’affitto, pagato regolarmente finora.

Cambia la sede, ma non cambia il nome: resterà l’intitolazione a Gilberto Rovai, ucciso nel 2004 a 38 anni dalla Nf2, una malattia contro la quale lo scrittore incisano ha combattuto per 20 anni senza mai abbattersi. Proprio a lui ha dedicato un film anche Leonardo Pieraccioni che per il suo insegnante di educazione fisica protagonista di "Ti amo in tutte le lingue del mondo" ha scelto proprio il nome di Gilberto Rovai, per poi contribuire alla raccolta fondi per la ricerca sulla neurofibromatosi.

In attesa dell’inaugurazione della nuova Rovai, la scadenza di tutti i prestiti attualmente in corso è prorogata. Gli accaniti lettori possono intanto rivolgersi alla sede della biblioteca Ficino in via Locchi a Figline.