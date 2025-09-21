L’ultimo chilometro sul cielo di Firenze

Firenze, 21 settembre 2025 – Il conto alla rovescia è finito. Ieri al tramonto il nastro d’arrivo è stato tagliato alla terrazza più iconica della città, Piazzale Michelangelo. Da lassù Firenze ha abbracciato Matteo Bucci, 24 anni, volontario di “Pane Quotidiano Firenze”, che ha così chiuso un’impresa capace di far dialogare sport, solidarietà e testardaggine buona. L’equivalente di 75 maratone in 50 giorni, dal Circolo Polare Artico all’Arno, per un totale di 3.200 chilometri e l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’associazione. Una corsa nata lontano — partenza il 26 luglio verso la Finlandia a bordo di una Fiat 600 attrezzata, via allo “start” il 1° agosto — e raccontata giorno dopo giorno dal videomaker Timothy Ker, che ne ha seguito i passi sui social. All’arrivo, con il Gonfalone del Comune, c’era il sindaco di Signa Giampiero Fossi, lo stesso che prima della partenza aveva salutato il giovane concittadino insieme alla vicesindaca Marinella Fossi e all’assessore allo sport Marcello Quaresima, consegnandogli la bandiera con lo stemma della città e il libro d’oro da firmare.

“Lo scopo dell'impresa - ha commentato il presidente di Pane Quotidiano Firenze Luigi Maria Pernice – è stato quello di raccogliere fondi per l'Associazione, oltre che di puntare su di essa ancora una volta l'attenzione dei fiorentini e dei mezzi di comunicazione. Si è trattato di un'iniziativa rilevantissima sotto il profilo sportivo, ma soprattutto, altamente generosa, che merita l'attenzione dei fiorentini."

Prima di puntare a Firenze, Bucci aveva ricevuto l’incoraggiamento istituzionale della sua comunità. “Abbiamo accolto con profonda ammirazione l’impresa straordinaria di Matteo che dal Circolo Polare Artico è arrivato fino a Firenze, attraversando ben otto Paesi con la forza di 75 maratone – aveva commentato il sindaco Fossi -, un viaggio epico che non è solo una sfida sportiva, ma un esempio per tutti di forza di volontà, tenacia e determinazione. Questa impresa ci ricorda che i limiti esistono solo per essere superati, e che la passione può davvero spingerci oltre ogni confine”. Parole che ieri pomeriggio hanno trovato compimento tra gli applausi di chi è salito al Piazzale per accoglierlo. La miccia che ha acceso il progetto è personale e limpida. “Dopo la mia prima maratona – aveva spiegato Matteo Bucci – non mi sono più fermato: la lotta è diventata il mio modo per conoscere me stesso e la corsa è diventato il mio strumento per combattere i miei demoni interiori. Non solo per dimostrare che con coraggio e impegno si possono superare i propri limiti, ma per stare al fianco di chi ha bisogno”. È il manifesto di un viaggio che ha trasformato la fatica in messaggio, chilometro dopo chilometro, attraversando otto Paesi con un’unica, ostinata direzione: riportare al centro chi, ogni giorno, tende una mano ai più fragili.

Intorno alle 18,30, mentre Matteo faceva gli ultimi passi della sua impresa, sono arrivate anche le parole del sindaco: "Lo accogliamo con orgoglio e con grande emozione, consapevoli che porta con sé una grande storia che potrà ispirare tante persone”.