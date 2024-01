Lula, il cane che aiuta i bambini ha bisogno di due protesi. Partita la gara di solidarietà

Firenze, 9 gennaio 2024 – Una corsa di solidarietà per aiutare Lula, un pastore tedesco di nove mesi che ha bisogno di un’operazione all’anca per tornare a correre. La sua padrona, Marianna Galeotti, per sostenerla ha lanciato da Firenze una raccolta fondi su GoFundMe.

Marianna stava addestrando Lula a diventare un cane da Pet Therapy, per aiutare bambini in difficoltà. Cinque mesi fa però le è stata diagnosticata una grave displasia a entrambi i gomiti e un inizio di displasia giovanile alle anche.

Per tornare a correre Lula dovrà subire un intervento di protesi totale di anca, che però ha un costo elevato. Marianna, dopo aver già sostenuto diverse spese veterinarie, ha deciso così di lanciare una raccolta fondi con un obiettivo finale di novemila euro.

Finora ne ha raccolti 1.800. Si può contribuire al link https://gf.me/v/c/gfm/lula-pet-therapy-a-rischio