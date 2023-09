Luigi e il reddito tolto con un sms. La sua storia tocca un imprenditore: "Disponibile a fargli un colloquio"

Per Luigi Filpi, il 59enne che dal 1 agosto non prende più il reddito di cittadinanza e che per questo sta vivendo immerso in mille difficoltà, inizia a materializzarsi un barlume di speranza. Una luce. C’è un’offerta di lavoro. C’è qualcuno che ha letto la sua storia, raccontata da La Nazione e ci si è immedesimato. Che ha compreso gli ostacoli affrontati da una persona quasi 60enne, che vive senza né un’occupazione né un sussidio, in una baracca priva di acqua corrente ed elettricità. Ma che ha una tremenda voglia di rialzarsi e ripartire, trovandosi un impiego.

Precisamente è stato Sergio, proprietario di un’impresa edile romana colui che dopo aver letto il giornale, ha alzato la cornetta e si è subito mosso per dare a questa storia un lieto fine: "Mi ha colpito molto il racconto del signor Filpi. Capisco che alla sua età sia difficile trovare qualcosa – spiega l’imprenditore, 63enne, originario di Follonica – I datori quando vedono scritto sessanta anni si bloccano" . Sergio infatti, è quasi coetaneo di Luigi, e leggendo la vicenda si è messo nei panni del 59enne privato del sussidio.

"In realtà alla nostra età si può dare ancora molto sul lavoro. Il fatto che si senta parlare di mancanza di personale, ma che per lui un posto di lavoro non ci sia, mi ha toccato molto. Non voglio fare la parte del benefattore, ma mi ha fatto venire voglia di telefonare". Sergio preferisce rimanere anonimo, dice che vuole aiutare, non usare la storia per farsi pubblicità. "Ci guadagniamo tutti e due. Io sono alla ricerca di personale e sono pronto a offrire un posto e lui invece lo sta cercando" due piccioni con una fava, si direbbe. "Indipendentemente dalle sue competenze, qualcosa da fare glielo troviamo" aggiunge. L’azienda in questione lavora prevalentemente nella provincia di Rieti, in zona Sabina, ma Sergio è disposto a dare una mano per trovare un alloggio a Luigi: "Se lui fosse interessato, lo aiutiamo a trovare una stanza. – dice – Verrebbe assunto in regola, e generalmente noi facciamo contratti a tempo indeterminato. Siamo in cinque in azienda, e il lavoro non manca" conclude. Nella serata di ieri anche un’altra impresa operante nel settore metalmeccanico, che ha preferito non comparire, si è fatta avanti. Rendendosi disponibile per un primo colloquio, utile a conoscere Luigi.

