Omicidio Ciatti, il padre di Niccolò: “Crudeltà unica contro mio figlio”

Firenze, 7 febbraio 2023 – “Non è l’ergastolo, ma sicuramente è una pena più significativa di quella data in Spagna”. Sono le prime parole di Luigi Ciatti, il padre di Niccolò, dopo la condanna a 23 anni di Rassoul Bissoultanov.

"È stata riconosciuta una pena di 23 anni – ha sottolineato il papà di Niccolò – Sicuramente non è l'ergastolo che pensavamo potesse arrivare per questo assassino. Credo che la corte abbia riconosciuto della attenuanti che sinceramente comprendo poco".

Il padre di Niccolò, trattenendo a stento la commozione ha spiegato: “Quello che Bissoultanov ha fatto nei confronti di Niccolò credo sia di una crudeltà unica. Con quel calcio lo ha volutamente colpito per uccidere. Questo è il nostro pensiero fin dal primo giorno, da quando abbiamo visto quel video e dobbiamo continuare a cercare di fare quello che è giusto, cioè dare giustizia a Niccolò". Quindi papà Luigi ha detto: "Valuteremo se presentare un ulteriore ricorso anche qui in Italia come stiamo facendo in Spagna. Tanto la nostra non e mai soddisfazione né contentezza. Il vero condannato, innocente, è stato in primo luogo mio figlio e di conseguenza noi che sopravviviamo a lui con quella amarezza che può avere solo un genitore che perde un figlio".