’Luglio insorgo quando voglio’ Week-end con gli operai Gkn

Per il secondo anniversario dell’inizio dell’assemblea permanente, gli operai ex Gkn di Campi si stanno organizzando con due giornate di dibattiti, incontri e musica. Sotto lo slogan ’Luglio, insorgo quando voglio’ le tute blu chiamano a raccolta il popolo fiorentino (e non solo). Si parte sabato 8 con un’assemblea con gli attivisti climatici di tutta Italia e delegazioni dalla Germania e dalla Svizzera: ’Lotte sindacali e climatiche: esperienze internazionali a confronto’ (ore 11-13). Alle 17 le tute blu saranno al Pride di Firenze e alle 20,30 ai cancelli della fabbrica di viale Fratelli Cervi per il concerto gratuito che segna i due anni di lotta. Sul palco Willie Peyote, Mauràs, Assalti Frontali, Punkreas, Romanticismo Periferico. Domenica 9 arrivo della carovana del mutualismo e poi pranzo sociale. Durante le due giornate saranno distribuite le ricompense a tutti coloro che hanno contribuito al crowdfunding per la reindustrializzazione dal basso.

B. B.