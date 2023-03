L’ufficio comunale dei progetti Eu caso raro e apprezzato a Bruxelles

C’era anche il Comune di Sesto, rappresentato dal consigliere alla Cooperazione internazionale Irene Falchini, all’incontro della rete Building Europe with Local Councillors che si è tenuto a Bruxelles. Insieme a sindaci, assessori e consiglieri di altri 22 comuni italiani, selezionati tra i 134 che aderiscono alla rete a livello nazionale, Falchini si è confrontata su alcuni dei principali temi europei, approfondendo questioni come quelle relative ai fondi comunitari, alle politiche e ai piani strategici di azione alla luce dell’esperienza degli enti locali. "Particolarmente apprezzata - sottolinea - è stata la scelta del nostro Comune di dotarsi di un ufficio associato di progettazione europea, fatto tutt’altro che scontato per un ente delle nostre dimensioni".