Lucrezia senza giustizia, il dolore di Sottani

È morto l’autista del pullman della tragedia dell’Erasmus in Spagna dove il 20 marzo 2016 morirono 13 studentesse tra le quali la grevigiana Lucrezia Borghi. E con la sua morte le vittime non avranno giustizia. A commentare la notizia del decesso per infarto dell’unico indagato e soprattutto ad esprimere vicinanza alle famiglie delle vittime, è il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani. "Al dolore dei familiari, già devastati da un percorso giudiziario complesso che aveva l’autista come unico imputato nel processo, - dichiara il sindaco Paolo Sottani (nella foto) - si è aggiunta la notizia della morte del conducente che aggrava la sofferenza della perdita: la storia giudiziaria si conclude proprio nel momento in cui si stavano definendo i termini del processo penale". E, precisa Sottani, "come riferisce l’avvocato dei familiari, i genitori avevano acconsentito nel 2022 ad un patteggiamento con l’emissione di una sentenza di condanna dell’autista che avrebbe ammesso finalmente la sua responsabilità, a fronte di uno sconto della pena".

È stata "una decisione sofferta – continua - che adesso trova una conclusione ancora più drammatica. Esprimo pertanto tutta la mia vicinanza alle famiglie e ai nostri concittadini che hanno mantenuto la loro dignità rifiutando di subire un processo lungo sette anni che purtroppo resterà senza verdetto". In quel tragico schianto a morire furono sette ragazze italiane, tre delle quali toscane come Lucrezia Borghi nel cui ricordo il Comune di Greve ha indetto ogni anno una borsa di studio.

