Lucolena, il medico non c’è ancora. E il sindaco sbotta: "Ora basta"

Nessun dottore vuole andare a Lucolena, dove manca il medico di base. E questo ha fatto arrabbiare il sindaco Paolo Sottani: "Si è costretti a prendere atto dell’impossibilità da parte degli enti di garantire la presenza di un medico a Lucolena. Questo a causa del rifiuto netto da parte dei medici di medicina generale, in particolare di coloro che possono accogliere nuovi assistiti".

Come avevamo scritto qualche giorno fa, il posto di medico nella frazione è vacante. Ma, continua Sottani, "nonostante le nostre richieste e soprattutto quelle della Regione e della Asl nessun medico si è reso disponibile a ricoprire il posto". Secondo il sindaco "la criticità non dipende né dall’amministrazione comunale né dalla Usl ma da una convenzione dei medici e dal contratto che è stato stipulato a livello nazionale con Aran". In base al loro contratto infatti i medici, liberi professionisti, possono scegliere dove attivare l’ambulatorio all’interno del territorio comunale e rifiutarsi di recarsi nelle frazioni scoperte. E Lucolena, a quanto pare, non è un luogo appetibile. "Speravamo che un medico potesse accettare e raggiungere la frazione almeno un paio di mezze giornate alla settimana. L’ambulatorio è messo a disposizione gratis dal circolo Arci senza nessuna spesa dei medici". Grandi disagi per i cittadini, in gran parte anziani che non guidano più.