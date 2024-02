Lucolena, frazione senza medico. La raccolta firme per farlo tornare

A Lucolena manca il medico di base. E i cittadini firmano una petizione per riaverlo. A firmare la richiesta urgente sono tutti i cittadini di Lucolena ed è stata sottoscritta dall’associazione Pro Loco Lucolena. Quanto chiedono nella lettera è "urgentemente un riscontro da parte delle istituzioni per sopperire ad una mancanza grave, quella del medico di base". La presenza del dottore in una frazione distante dai centri più grossi è fondamentale e per i cittadini "è necessaria e di diritto". Soprattutto ci sono molte "persone ultra 80enni impossibilitate a spostarsi in macchina. E perché la distanza minima dal primo pronto soccorso vicino è di 35 minuti". I cittadini, scrivono "di prendere atto con preoccupazione che il servizio è cessato dopo decenni di presenza". Una assenza che "provoca evidenti disagi agli abitanti che per le prescrizioni devono arrivano fino a Greve o addirittura a Strada". L’assenza del medico di base "comporta gravi rischi per la salute dei cittadini e implica un insensato peggioramento della qualità della vita". Non avere un medico nella frazione, sottolineano nella raccolta firme, una violazione della Costituzione in quanto "disattende l’articolo 32 sul diritto alla tutela della salute".