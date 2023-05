Luciano Mezzo secolo alle Minime Una vita tra pallone e piazzetta

di Carlo Casini

Le Case Minime, villaggio che solo a sentirlo nominare faceva tremare il nome al pari dell’Isolotto, erano state costruite da poco. Non che qui non abbondassero situazioni difficili e di marginalità, come in tutti i rioni proletari. Ma c’era un altro volto di quel quartiere superpopolare, che nella vulgata fiorentina non passava:

"Si era come una famiglia,c’erano feste da mille, duemila persone, ancora una quindicina d’anni fa si facevano aperitivi da trecento persone – racconta Pino, ai tavolini della nuova Polisportiva Usaf (Unione sportiva atleti fiorentini), affiliata Coni, in attesa dell’arrivo del presidente Luciano Orsi –. Ora come in tutta la società anche qui siamo divisi, ognuno guarda solo se stesso, il Covid ha dato la botta finale. Il sistema non aiuta l’aggregazione, gli scambi, perché quando c’è dialogo, la gente si organizza, capisce. Non c’è stato un trapasso tra la mia generazione e la successiva, la responsabilità è nostra che non si è passato il concetto che l’unione fa la forza. Il tablet, il telefonino, la Play station ci hanno isolati. Pensa come sarebbe bellino fare per esempio degli orti in questi terreni verdi qui tra le case poi usare le verdure per fare delle cene sociali qui al circolo".

Perché a smentire quella fama immeritata, nasceva un’associazione che avrebbe mostrato i muscoli di quel senso di comunità, sarebbe stata la salvezza di tani ragazzi attraverso lo sport e le attività. E a distanza di più di sessant’anni ancora continua a farlo, pur tra le difficoltà delle burocrazie e lo sgretolamento della comunità.

Arriva Luciano, modi burberi, ma cuore grande nascosto da due baffoni bianchi: qui è un’istituzione, uno di quegli anziani che questo circolo l’ha salvato e tramandato, a partire da quell’indimenticato fondatore: "La piazzetta qui l’abbiamo intitolata a Raffaele Bongo e ci facciamo tutti i nostri eventi – puntualizza subito –. Perché non facciamo solo calcetto, ma anche feste, presentazioni di libri, mostre, grigliate... la più conosciuta di tutte è la Rificolona. Nel rione non c’è rimasto che questo piccolo circolo, non ci fanno altre strutture. Il locale è del Comune, sono solo stanze, sono troppo piccole per fare le nostre attività ludiche e culturali, sopravviviamo solo con le quote dei soci e non ci, per questo si fa tutti gli eventi all’aperto in piazzetta, ma d’inverno come si fa?"

"Sono qui dal ’70 – continua il presidente –. Tutto è cambiato negli ultimi anni, sia perché i vecchi personaggi sono tutti morti, parecchi con il Covid sia perché non abbiamo più campo di calcio. Ero un argentiere, e appena staccavo alle 17 venivo qui insieme a Raffaele Bonga, con lui e gli altri presidenti si organizzavano le squadre. Nei tornei abbiamo avuto anche giocatori importanti come Nannotti, Calonaci e Polloni. Siamo contenti della nuova palestra, ma il campo di via Menabrea era nostro e ci serviva. Negli anni ’70 si organizzavano anche gare podistiche. Ora sono direttore sportivo nel calcio toscano, a suo tempo ho creato sia squadre dilettanti che giovanili: ho cominciato da qui, poi mi sono allargato, ma qui ci sono sempre rimasto".

"Era un quartiere operaio, dove tutti lasciavano le chiavi sulla toppa senza mai avere problemi", testimonia Luciano contro ogni maldicenza sulle Minime.

"Ora siamo abbandonati: qui in piazzetta non ci sono più nemmeno i giochi per i bambini. Noi ci impegnamo per mantenere vivo il rione. Si fa quel che si può", conclude Orsi.

"Girati intorno: non c’è più niente", concorda sconsolato l’amico Pino.