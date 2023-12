Luci, feste e musica gli eventi di natale

A Scarperia tutto è pronto per un dicembre natalizio. Si inizia venerdì 8 , con l’accensione del grande albero in piazza. E Centro Commerciale Naturale "Corte dei Vicari" e Pro Loco offrono a tutti un concerto gospel con il coro "Na’ara vocal ensemble"; con inizio alle ore 17. Poi sabato e domenica protagonisti i bambini con laboratori a tema natalizio, dalle 16 nella vecchia Propositura, in collaborazione con "Feste e Feste" di Borgo San Lorenzo. E nei successivi fine settimana continueranno le iniziative, con un ricco programma, concerti di Natale della scuola di musica Agorà, i "Collezionisti in piazza" nel centro storico, per finire con l’Aperitivo natalizio per tutta la cittadinanza, anch’esso offerto da CCN e Pro Loco.