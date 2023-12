’Luci d’inverno’, la città in festa. Ecco gli appuntamenti per Natale

Un calendario ricco quello di "Luci d’inverno" la rassegna natalizia del Comune di Calenzano che proporrà, per oltre un mese, concerti gospel, laboratori e attività per bambini, spettacoli teatrali, musica itinerante. Il via, domenica 10, alle 16 sarà con una caccia al tesoro al MuFiS, per bambini dai 5 agli 11 anni. A CiviCa mercoledì 13 dicembre alle 16.30 gli Amici di CiviCa presentano "Le renne capricciose" Letture e laboratorio con Nonno Artenio e Tata Cinzia (prenotazione obbligatoria 333.753.4738); alle 18 la rassegna "Penso quindi scrivo" con Luisa Patta. Letture animate e laboratori si susseguiranno anche il 14, il 19, il 20 dicembre e il 4 gennaio alle 17.

Il 21 dicembre la festa di Natale con gli Amici di Civica. Sabato 16 dicembre un pomeriggio intero di attività, in piazza Vittorio Veneto. Si inizia alle 14 con i giochi di una volta a cura di Sale in Zucca, poi con il Ranch La Chiusa, giro in carrozza; alle 15 musica swing con "Talking Ties: La Banda Sotto il Vischio"; alle 15.30 "Passeggiando per Calenzano alla ricerca di Babbo Natale" a cura di ATC e alle ore 16 presentazione e distribuzione del calendario 2024 del Comune di Calenzano. Al Teatro Manzoni gli appuntamenti sono il 17 dicembre con "Babbo Natale su Marte", il 18 con il saggio della scuola di teatro, il 20 con "Pastor Ron Gospel Show" con Toscana Gospel Festival. Tornerà, come da tradizione, il primo gennaio, il concerto di Capodanno, con offerte destinate al fondo Bordoni di Calenzano. A Officina Civica (via Petrarca, 180) laboratori e attività per i bambini il 22 dicembre alle 17; alle 21,30 concerto a cura della Scuola di musica di Calenzano. Programma completo sul sito del Comune di Calenzano.

S.N.