Luci accese sulle Feste. Brillano gli alberi. Gli auguri del cardinale

Centinaia di fiorentini e turisti hanno assistito ieri sera all’accensione, degli alberi di Natale in varie zone della città. L’illuminazione è stata ‘azionata’ wireless dal sindaco Dario Nardella, che stamani alle 9,30 inaugurerà la ruota panoramica alle Cascine. Ieri, il via alle Feste in città è stato dato alle 17,30 con l’albero di piazza della Signoria, con la Compagnia di Babbo Natale, poi si sono illuminati alle 18 quelli in piazza del Duomo e, alle 19,30, presente una rappresentanza della Coldiretti Toscana l’abete del piazzale Michelangelo e alle 20,30 di piazza San Firenze. Nardella, con un cappellino da Babbo Natale ben calcato in testa, ha ricordato con emozione che si tratta dell’ultimo 25 dicembre da sindaco di Firenze.

A tale proposito, potrebbe anche essere l’ultimo Natale da arcivescovo anche per il cardinale Giuseppe Betori, che a fine febbraio compirà 77 anni e già da due ha raggiunto il limite di età canonico. Ieri, a margine dell’inaugurazione della mostra sui tesori nascosti dell’Arcidiocesi, allestita nel complesso di San Lorenzo, il capo della Chiesa fiorentina augura "tanta pace perché ne abbiamo bisogno a livello di nazioni, soprattutto per la Terra Santa. Ma ne abbiamo bisogno anche per l’esplosione di violenza che colpisce soprattutto le donne. Nella contemplazione del Natale il Bambino e la Vergine sono sotto la protezione di un uomo, che è Giuseppe, sono oggetto di adorazione dei Magi, dei pastori, invece vedere questa società che non rispetta la vita, la donna, ferisce profondamente. Mi auguro che il Natale sia un richiamo al valore della donna, della maternità e dei bambini".

Per il tredicesimo anno consecutivo, stamani il cardinale, poco prima della Messa per la festa dell’Immacolata (inizio alle 10,30) benedirà il presepe a grandezza naturale che l’Opera di Santa Maria del Fiore realizza sul sagrato del Duomo. L’allestimento, che rimarrà fino all’Epifania,è realizzato con delle vere e proprie sculture in terracotta a tutto tondo, pezzi unici creati dall’artigiano Luigi Mariani di una storica fornace imprunetina e da lui donate all’Opera. Quest’anno alle statue che rappresentano la Sacra Famiglia, un angelo, il bue e l’asinello, una pastorella e due pecorelle, si aggiungerà la figura di San Francesco per la ricorrenza degli 800 anni del primo presepe realizzato a Greccio dal Santo di Assisi.

Cala il sipario invece, dopo 24 edizioni, sulla Cavalcata dei Magi il 6 gennaio. L’Opera ha deciso di non riprendere la tradizione, ripresa nel 1997 per i 700 della Cattedrale e sospesa nel 2021 e 2022, causa pandemia, per motivi non comunicati ufficialmente, ma che vanno ricercati nei complessi aspetti logistici legati all’organizzazione della Cavalcata e ai numerosi impegni legati alla gestione della parte museale. Peccato perché l’appuntamento era molto atteso.

