Luci a Firenze, capitale dei teatri Accademie sul palco della Pergola

Debutta a Firenze la settima edizione del Meta – Meeting of European Theatre Academies, che si terrà al Teatro della Pergola con iniziative formative, di scambio culturale, di promozione di talenti e della creatività giovanile e con spettacoli a cura delle migliori accademie del panorama.

La manifestazione, rivolta principalmente ai giovani studenti attori e registi, agli appassionati di teatro, ai docenti e agli esperti in questa materia, ideata nel 2015 da Pietro Bartolini e Ludovica Sanalitro, è realizzata dall’Accademia teatrale di Firenze – Centro culturale di teatro in collaborazione con il Teatro della Toscana, il Comune di Firenze e la Regione Toscana, e si terrà dal 10 al 13 luglio.

Si parte lunedì 10 (ore 20.45) con Le Streghe di Salem dell’Accademia teatrale di Firenze. Tratto dal Crogiuolo di Arthur Miller con la regia di Antonietta Paulozza e Pietro Bartolini, il testo suscita domande sui valori della verità, dignità e responsabilità in una società dominata dalla paura e dalla manipolazione, una commedia che esplora il presente attraverso il passato, che ci ricorda come la storia si ripete se non prestiamo attenzione. Martedì 11 luglio (ore 20.45) è la volta di Desiderium: remnants of longing a cura della Rider University Lawrenceville NJ U.S. Mercoledì 12 luglio alle 20.15, invece tocca a Art of courage della Queensland university of technology, dipartimento di recitazione e nuove tecnologie, per la prima volta in Italia, e alle 21.30 La GuerreFragments del Conservatoire Royal di Bruxelles.

Gran finale giovedì 13 luglio, ore 20.45, con Romeo e Giulietta portato sotto i riflettori dalla Royal academy of dramatic art di Londra. Tra gli ospiti della Pergola Joe Windley, docente della prestigiosa Royal academy of dramatic art di Londra che terrà per i partecipanti uno "Acting Workshop"sulla tecnica vocale e sull’interpretazione, Mirella Bordoni del dipartimento di recitazione del Centro sperimentale di cinematografia di Roma con un seminario "Il corpo della parola", Yoshinori Tanokura, professore scenografo esperto in nuove tecnologie con un workshop sul "Motion Tracking".

Per accedere al Meeting è necessario registrarsi tramite la mail [email protected] o chiamando il numero 335-5204807.

Rossella Conte