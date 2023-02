Luchi racconta il paese ieri e oggi

"È un libro per chi oggi abita a Barberino: per chi è lì da sempre, ma ha dimenticato, come per i “nuovi“, curiosi di conoscere la storia dei luoghi, degli edifici, degli angoli di territorio dati spesso per scontati": spiega così Gian Piero Luchi, già sindaco di Barberino di Mugello, il suo ultimo testo, “Barberino di Mugello. Oggi e Ieri“, edito da Polistampa, e che viene presentato in Palazzo Pretorio sabato alle 17, alla presenza del sindaco Giampiero Mongatti, di Fulvio Giovannelli, assessore alla cultura e di Paolo Menchetti, autore delle foto. E Luchi – che già ha pubblicato diversi libri su Barberino – Bilancino, l’outlet, la variante di valico -, racconta anche qual è stata la molla che ha fatto scattare l’idea: "Ero al bar e sento due giovani motociclisti che chiedono alla barista cosa ci sia da vedere a Barberino. E lei, quasi scocciata, risponde immediatamente: “Nulla“". Così Luchi ha deciso di mettere nero su bianco che cosa c’è a Barberino. Lo ha fatto attingendo a libri e riviste, raccontando il presente e il passato del paese: "Questo libro – nota ancora l’ex sindaco - non è una guida. È piuttosto una trascrizione di quanto scritto da altri: una fotografia rappresentativa della situazione attuale con uno sguardo, dovuto e un po’ nostalgico, al passato".

P.G.