Luce pubblica, impianti moderni: "Così risparmiamo sul canone"

Tutti nuovi gli impianti di illuminazione pubblica. A costo zero. Stavolta l’affare è riuscito a farlo il Comune di Borgo San Lorenzo, che da tempo con luci e lampioni aveva una brutta gatta da pelare, con continui black out, nel capoluogo e in alcune frazioni. "Gli impianti – riconosce l’assessore ai lavori pubblici Patrizio Baggiani – erano ormai al collasso: troppo vecchi, poca manutenzione, nessuna sostituzione da decenni. Non ce la facevano più". Ecco allora la soluzione, ideata già qualche anno fa, e attuata negli ultimi mesi: servizio di pubblica illuminazione e gestione degli impianti termici di scuole e uffici comunali, affidato alla Geoside del gruppo Italgas, che si è accollata tutti gli investimenti necessari per riammodernare e adeguare la rete, in cambio di un canone annuo di 290 mila euro più iva. Così è stato sostituito il 92% degli impianti di illuminazione, qualcosa come più di 2600 punti luce, la sostituzione o adeguamento di un centinaio di cabine elettriche, la posa di cavi e linee interrate. Manca ancora da intervenire nel centro storico, dove presto saranno cambiate tutte le lampade. L’assessore Baggiani è molto soddisfatto. Perché questo rinnovamento radicale non ha richiesto alcun esborso da parte del Comune. Grazie al notevolissimo risparmio energetico conseguito e di conseguenza a un forte risparmio economico. "Sì – dice Baggiani - il canone lo ripaghiamo interamente con la bolletta fortemente diminuita. Con i nuovi impianti risparmiamo in un anno un milione di Kwh. Consumavamo 1 milione e 600 mila Kwh, ora si passa a 550 mila. Ciò significa risparmiare i due terzi della bolletta. Ai prezzi attuali quasi 400 mila euro in meno. E visto che il canone, che comprende anche la gestione degli impianti termici, è fissato in 290 mila euro annui più iva, si capisce il valore dell’operazione, quasi 4 milioni di euro di investimenti, che l’amministrazione comunale ha effettuato. E ora abbiamo le spalle coperte per reggere forti incrementi delle bollette elettriche. Le polemiche sulla privatizzazione che qualcuno ogni tanto tira fuori non le capisco. Onestà intellettuale sarebbe riconoscere che è stata fatta un’operazione con grandi vantaggi".

Paolo Guidotti