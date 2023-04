Luce nella notte Aspettando il carro di fuoco

di Duccio Moschella

"C’è speranza per noi, anche oltre il buio delle nostre fragilità e della morte. C’è speranza per il mondo, anche oltre le tenebre delle ingiustizie e delle guerre. C’è Cristo, nostra speranza, da accogliere nella fede e da testimoniare nell’amore". E’ in questo crescendo che il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, ha sintetizzato nella sua omelia pronunciata in Cattedrale durante la solenne e lunga liturgia nella notte di Pasqua, il senso più profondo della Resurrezione, il qui e ora che orienta la vita dei fedeli e comunque la si pensi offre a tutti un minimo di serenità. L’aspetto tangibile del fuoco nuovo della notte di Pasqua si avrà poi stamani al canto del Gloria, quando il cero acceso con la fiamma scaturita dalle tre pietre provenienti dal Santo Sepolcro di Gerusalemme, innescherà il volo della colombina dall’altare maggiore per lo scoppio del Carro, posto fra il Battistero e il portone del Duomo. Un momento significativo della liturgia, che è spettacolo laico e anche profano nel momento in cui si traggono auspici sul futuro dal volo più o meno lineare della colombina simbolo dello Spirito Santo, ma che resta parte della messa solenne del mattino. Prima delle esplosioni di luci e colori, previste alle 11 circa, c’è un altro momento molto atteso dai fiorentini: è il sorteggio degli accoppiamenti delle partite del calcio storico, per il prossimo torneo di San Giovanni. L’estrazione sarà alle 9,45 circa, un quarto d’ora dopo l’arrivo del Carro in piazza. Una volta saputo contro chi si misureranno Azzurri, Bianchi, Rossi e Verdi, alle 10,15 in Battistero la recita dell’Ora Terza seguita dalla benedizione della folla e del Brindellone, da parte del cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, che alle 10,30 presiederà la solenne liturgia, all’interno della quale, appunto, vola la colombina a incendiare il Carro, segno di luce che squarcia le tenebre, di vita che vince la morte, con la speranza di rendere abbaglianti le tenebre del mondo.

"Così si compie il mistero della Pasqua che dalla persona di Gesù ora chiede di prendere posto nell’esistenza di ciascuno di noi e nelle vicende del mondo. - ha detto nell’omelia della Veglia, l’arcivescovo - È il volto di una vita rigenerata, di una terra sanata fin nelle sue radici di male che la notte della Pasqua preannuncia come il dono consegnato a chi riconosce nel Risorto il potere di Dio di fare nuova la sua creazione, di vincere le tenebre del peccato, consacrando gli uomini nel suo amore".

Senza avere paura, un monito che nella Bibbia è più frequente di ogni altro. Una gioia nella gioia a livello personale e simbolico diversa dalle altre anche per il cardinale Ernest Simoni, 94 anni, albanese di nascita, ma fiorentino ormai a tutti gli effetti, che stamani sarà accanto a Papa Francesco sulla loggia di San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi come cardinale diacono. Un dono immenso dello Spirito per un uomo che per testimoniare la Fede ha scontato 28 anni fra prigione e lavori forzati quando in Albania vigeva un rigido e violento regime comunista.