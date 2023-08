Lucciolata e musica sinfonica

A Reggello, in attesa del ferragosto, una serie di iniziative da non perdere. Oggi alle 17 allo spazio polivalente di Saltino si terrà l’incontro "Mal d’Africa. Seguendo i viaggi di Moreno Torricelli", proiezione di filmati e racconti di avventure al Polivalente del Saltino. Sempre oggi, ma alle 21 in piazza Potente protagonista Stefano Orselli con il suo "Mimo show" organizzato dalla Proloco di Reggello e Cascia. Sempre in piazza, domani alle 21,15concerto dell’Orchestre des jeunes de Haute-Bretagne – OJHB, orchestra sinfonica composta da 60 musicisti di età compresa tra i 12 e i 25 anni. Per la serata di Ferragosto, nel capoluogo alle 21 lucciolata con bici e cocomero sempre in piazza Potente, mentre alle 21,15 alla Pieve di San Pietro a Cascia il concerto dell’Assunta con Sara Salvietti, Caterina Mega e l’associazione musicale Giovanni Da Cascia.