LoveLab, sesso e sentimenti a scuola

Si conclude con un evento pubblico "LoveLab", il progetto di educazione all’affettività e alla sessualità del Comune nelle scuole medie e superiori del territorio: gli adolescenti hanno potuto approfondire gli aspetti medici, psicologici ed emotivi della relazione affettiva guidati da professionisti del settore. Oggi alle 17 al teatro Garibaldi gli attori dell’Associazione Arca Azzurra interpreteranno una lettura scenica degli scritti anonimi dei partecipanti al progetto. Saranno anche presentati i dipinti realizzati dai ragazzi. Giacomo Doni, storyteller per la salute mentale, racconterà una storia d’amore vissuta in manicomio. Paolo Mottana, docente di pedagogia immaginale all’Università di Milano Bicocca presenterà il libro "Elogio delle voluttà. Per una gaia educazione sessuale" e risponderà alle domande del pubblico.