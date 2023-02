Love lab: sesso e sentimenti a scuola

di Manuela Plastina

A scuola, luogo dell’educazione per eccellenza, bisogna parlare anche di affettività e sessualità. Con "LoveLab", promosso dal Comune e realizzato da Foreda Toscana, da domani 10 febbraio fino a fine marzo sei classi (due terze medie del comprensivo Figline, tre terze medie della Dante Alighieri di Incisa e una terza superiore dell’Isis Vasari) saranno coinvolte in quattro workshop tematici, ciascuno dalla durata di tre ore.

Il primo si intitola "Ragione e sentimenti": curato dalla psicologa e psicoterapeuta Laura Cioni, è dedicato alla relazione con sé e con l’altro, alla nascita e dello sviluppo della dimensione affettiva ed erotica, all’influenza di stereotipi, fenomeni culturali e sociali. Questi temi saranno affrontati con l’aiuto di video e testimonianze per poi passare a un momento aperto a domande e curiosità dei ragazzi, al quale partecipare anche in forma anonima. "Siamo fatt* così" approfondisce la coscienza del corpo umano, delle malattie sessualmente trasmissibili e dei metodi di prevenzione e contraccezione: a condurlo sarà l’urologo e andrologo Andrea Cocci.

Al terzo incontro arriverà l’avvocato Laura Lorenzetti: in "Le regole del gioco" parlerà di consenso e reati sessuali, per capire cosa dice la legge e studiare casi e storie anche attraverso articoli di giornale. "L’amore al tempo delle app" sotto forma di laboratorio curato dalla formatrice digitale Federica Giuliani, permetterà di esaminare i rapporti affettivi attraverso le App di incontri e i social media: affronterà i meccanismi di dipendenza e condizionamento, i concetti di intimità pubblica, prossimità digitale e condivisione compulsiva.

Al termine di LoveLab, gli studenti realizzeranno lavori artistici sul loro rapporto con l’affettività e la sessualità, che verranno anche esposti in una mostra temporanea. Il Comune donerà poi a ogni plesso scolastico una selezione di libri sui temi trattati. LoveLab fa parte del progetto "I FIV Good" dell’amministrazione municipale di Figline Incisa, del quale sono già partiti anche lo "Psicologo on the road" e "MotivArte".