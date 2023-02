L’Ouverture Tragica di Brahms al Festival di Carnevale del Maggio

Con la Ouverture Tragica op.81 di Brahms, forse concepita come parte di un progetto mai sviluppato di una serie di musiche di scena per il Faust di Goethe, si apre il quinto appuntamento sinfonico del Festival di Carnevale del Maggio Fiorentino, di cui Faust rappresenta il motivo conduttore. Stasera alle 20 Zubin Mehta sale sul podio della sala a lui intitolata. Al suo fianco torna il grande Yefim Bronfman, pianista israeliano di origini russe che con Mehta ha condiviso molti importanti capitoli della sua luminosa carriera. A Bronfman è affidata l’interpretazione del Secondo Concerto Sz.95 di Béla Bartók, di cui è uno dei più autorevoli interpreti. La partitura, che Bartók stesso interpretò per la prima volta a Francoforte nel 1933, si articola in tre movimenti: nel primo il pianoforte dialoga esclusivamente con i fiati; nel secondo archi e fiati si alternano, mentre nell’ultimo l’orchestra si riunisce. Pur senza tradire la completa autonomia dell’autore rispetto a qualsiasi tendenza stilistica dell’epoca, il concerto rivela un legame più forte con la tradizione, che ne ha determinato nel tempo la fama e il favore del pubblico. In chiusura, ancora Brahms, con la Sinfonia n. 4 op.98, epilogo della grandiosa esperienza sinfonica del musicista di Amburgo e punto di approdo di un inconfondibile linguaggio elaborato nel segno della classicità rivista attraverso la sensibilità romantica.

Chiara Caselli