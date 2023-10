Lotteria del Calcit per il Serristori

Si rinnova l’ormai tradizionale lotteria del Calcit Valdarno Fiorentino che ogni anno raccoglie l’adesione di tanti cittadini per una finalità fondamentale: sostenere il Serristori. Da anni l’associazione di volontariato aiuta in particolare il Dh oncoematologico di Figline, ma in generale dà una mano a tutto l’ospedale laddove c’è bisogno di qualche strumento nuovo per la cura dei pazienti. Lo conferma il recente dono da parte del Calcit di un elettrobisturi, sonda diagnostica utilizzabile anche per scopi chirurgici. Ventisette i premi in palio con estrazione prevista per il 21 dicembre alle 16 nella sede associativa in piazza XXV aprile 12. È già possibile ritirare i biglietti con offerta di 2 euro l’uno: i volontari li distribuiscono ogni pomeriggio feriale dalle 16 alle 18 in sede e il martedì mattina in piazza Serristori verso il Garibaldi.

Manuela Plastina