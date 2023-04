Lotta contro i tumori Un gruppo di donne correrà 117 chilometri

Tutto esaurito, nei giorni scorsi alla Parrocchia di Santa Maria e San Bartolomeo a Padule per l’iniziativa "Tutti a tavola per la Lilt". Alla cena solidale per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Firenze, organizzata dai volontari della parrocchia con menu vegetariano, hanno preso parte anche il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Sesto, Camilla Sanquerin. In sala, con le loro magliette gialle, le donne del ’Gruppo Impronte’, protagoniste e destinatarie della serata. L’iniziativa era infatti finalizzata alla raccolta fondi per un progetto che coinvolge proprio le donne che hanno dovuto combattere contro un tumore al seno, che correranno, insieme, l’ultima parte del Cammino di Santiago De Compostela (117 chilometri).